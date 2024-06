Wildin' Estonia turundusjuht Johanna Tuisk selgitas, et nad on Wildin' Ervita pidusid Ervital korraldanud alates 2021. aasta suvest ehk praegu algas neljas hooaega. "Sel korral oli peol aga rekordarv inimesi, mis on väga tore! Näeme, et iga aastaga jõuab info Ervita pidudest aina rohkemate inimesteni ning loodame väga, et see nii ka jätkuks," avaldas ta.