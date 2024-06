Pimeduse varjus ärandati Paides taas auto

Paidelane kirjutab, et ööl vastu 16. juunit ärandati Paides Aiavilja 15 maja eest sõiduauto Volkswagen Sharan numbrimärgiga 147TLT. Sõiduki kadumisest on teavitatud ka politseid.

Autoomanikul on palve, et kui keegi juhtub sõidukit nägema või omab muud teavet ärandamise kohta, siis andku sellest viivitamatult teada politseile numbril 112 või autoomanikule +37256923271.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Hedy Tammeleht ütles, et sõiduk leiti pühapäeva õhtupoolikul Paide tehisjärve tagant avariilisena kraavist. Politseil on põhjust arvata, et sõiduki omavolilise kasutamisega on seotud samad noorukid, kes hiljaaegu Türil ärandatud sõidukiga politsei eest pagesid.