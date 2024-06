"Need alajaamad on otstarbekam kas asendada või võimalusel demonteerida. Sama seis oli ka Paides asuva Laia tänava alajaamaga. Tehnilise lahenduse koostamisel selgus, et alajaama asendamise asemel on tehnilis-majanduslikult mõistlikum madalpinge tarbijad viia ümber teistele toitealajaamadele, mis asuvad selles piirkonnas ning alajaam ise demonteerida. Selleks oli vaja teha minimaalseid ehitustöid madalpingevõrgus," kommenteeris Aruste.