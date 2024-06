Meico Vettik hoiab motokrossi Eesti meistrivõistlustel liidrikohta

Teises sõidus tegi super stardi avasõidu neljas mees Gert Krestinov. Tema järel võtsid kohad sisse Roosiorg ja Vettik. Leoki start aga ebaõnnestus ja tal tuli grupi keskelt hakata tulema. Kaks esimest hakkasid mõne ringi järel järgmistel natuke eest ära vajama ja sõidu teises pooles oli selge, et esikoha eest võitlevad Krestinov ja Roosiorg. Roosiorg oli kogu sõidu jooksul Krestinovi seljataga, kuid ühtegi väga head möödumisvõimalust tal ei tekkinud. Kahel viimasel ringil Hardi veel üritas, kuid Krestinov oli kindlus ise ja võttis lõpuks ikkagi Roosioru ees esikoha. Sõidu jooksul tõusis Vettiku järele neljandale kohale Leok. Tanel püüdis mõned ringid enne sõidu lõppu kinni ka Vettiku, kuid mõned eksimused rajal ei lubanud tal möödasõitu ikkagi teha. Vettik lõpetas sõidu kolmandana ja Leok neljandana.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 47 punktiga Roosiorg, teiseks tuli 45 punktiga Krestinov ja kolmandaks 40 punktiga Vettik. Samuti 40 punkti teeninud Leok pidi leppima neljanda kohaga. Kahe etapi järel on endiselt liidrikohal Vettik, kellel on koos nüüd 87 punkti. Teisel kohal on 76 punktiga Leok ja kolmandal kohal 73 punktiga Roosiorg.