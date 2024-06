Sel aastal oodatakse Paides toimuvale Haridustrefile tuhandet haridustöötajat

Haridustrefi korraldajad Lilian Promet ja Kristi Jõeorg ettevõttest Meaningful Talks lubavad, et augustis kooliks valmistuvaid õpetajaid kostitavad ettekannetega oma ala tippspetsialistid ja inspireerijad. Teiste seas astuvad publiku ette inspiratsiooniesineja Roland Tokko, endine IT ettevõtja ja tänane füüsikaõpetaja Oleg Shvaikovsky, isiksusetüüpide spets Kaido Kubri, neuroteadlane Jaan Aru, näitlejast psühholoog Rita Rätsepp, Järvamaa Kutsehariduskeskuse juht Rein Oselin.

Selle aasta teema on „Koostöö“ ning korraldajad küsivad: „Kas oled nõus, et ilma tõhusa koostööta jääb hulk eesmärke täitmata? Seda nii pärisinimeste kui ka inimese ja masina, tehisaru vahel. Tuleme kokku Eesti suurimal haridussündmusel, tõmbame end uueks õppeaastaks käima ning näitame üheskoos, et Eestis on maailmatasemel õpetajad, kes panustavad haridusinnovatsiooni, iseendasse ja lastesse.“

Seekord on Haridustrefil esindatud haridusteekonna tervikvaade ja värskete teemadena on kaasatud lasteaiaõpetajad, eraldi teemana kutseharidus ning LHV stipendium koolidele ja õpetajatele. Avatud on messiala, kus näeb haridusmaastikku toetavaid tooteid ja teenuseid ning saab kinnitada keha, lisaks mekkida baristade valmistatud kohvi.

Eelmise aasta Haridustrefi teema oli „Nutikam eestvedaja“ ja Paide Vallimäele kogunes ligi 700 haridustöötajat.

Annika Goroško, LHV Panga jaepanganduse juhi sõnul soovib pank kaasa aidata, et haridustöötajatel oleks võimalus jagada mõtteid ning kogemusi, samuti leida üheskoos lahendusi mõnedele murekohtadele. „Usume, et koostöös peitub jõud. Haridustreff on väga hea võimalus toetada meie pühendunud õpetajaid ja haridusvaldkonda laiemalt. Eestil on potentsiaali oma tugevat haridussüsteemi veelgi arendada, kuid see nõuab julgust ning raamidest välja mõtlemist,“ lisab ta. LHV Pangal on haridusalased koostööprojektid ka Rakett69-ga, programmiga Lae end ning samuti osaletakse haridusjuhtide praktikaprogrammis.