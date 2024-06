Põllumehed kogunevad Järvamaale

Talinisu katsed on rajatud ühele 45 hektari suurusele tootmispõllule ning võrdlusesse on seatud neli tooteportfelli kõige populaarsemat sorti.

Selle aasta äärmuslikud talveolud ja heitlikud kevadilmad on oma jälje jätnud talirapsidele, kuid ka teraviljataimed on tõeliselt proovile pandud. Nüüd on hea aeg vaadata, kuidas sordid on nendele tingimustele vastu pidanud ja näha nende tõelist potentsiaali.