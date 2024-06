Kogukond taastab Karjaküla jaanitule

Ettevõtmise eestvedaja Liise Lukas ütles, et Pähklimäe aastatetagusest jaanitulest on paljudel selle kandi inimestel soojad mälestused südames. Nendele aegadele tagasi mõeldes tekkis tühi tunne, sest midagi sellist enam ei toimu. "Seetõttu tahaksime elu ja naeru jaanipäeva ajal tagasi Pähklimäele tuua ja luua uusi mälestusi meile ja meie lastele," põhjendas ta.

Lukas märkis, et pidustusele on oodatud kohalikku kogukonda kalliks pidavad pered, sõbrad, naabrid ja tuttavad. "Kui kellelgi mõlgub mõttes hea idee või on vanast ajast meeles mõni tore jaanitraditsioon, milleta sel õhtul kuidagi ei saa, siis antagu sellest aga julgelt teada," sõnas ta. Korraldajate suur soov on teha üheskoos mälestusväärse jaanipäev.