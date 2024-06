PILDID Järvamaa suurim gümnaasiumilõpetajate lend läks teele Paidest

Kullaväärilise koolitee läbi teinud Aleks Lember meenutas mõned päevad tagasi Järva Teatajas, et gümnaasiumi tulles oli tal esialgu ainult üks eesmärk ja kohe kindlasti polnud see medaliga lõpetamine. «Et Paide gümnaasiumis on palju valikaineid, siis oli minu soov teha kindlaks oma tuleviku kutsumus,» lausus ta.