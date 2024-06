Tõeline sigadus Mõne kuu eest ärandatud autol torgati nüüd rehvid läbi

Peugeot 405 omaniku abikaasa rääkis, et Paides toimunud arvukate ärandamiste reas oli nende auto tegelikult üks esimesi. See läks Tööstuse tänava maja juures olevast parklast kaduma tänavu märtsis. "Meie õnneks olid poisikesed nii rumalad ja ülbed, et ei varjanud oma tegu ning rääkisid sellest oma sõpradele. Saime teada, kus auto oli ning tõime koju tagasi," meenutas ta.