Siret Pihelgas võimalikust ametist tagandamisest: ootan nõukogult selgemaid sõnumeid

Kuigi maakondliku arendus- ja koostööorganisatsiooni, sihtasutuse Järvamaa nõukogu osa liikmeid on meedia vahendusel tunnistanud, et soovivad asutuse juhatuse liikme Siret Pihelga väljavahetamist, pole ametlikult selle välja ütlemiseni veel jõutud. "Ootan siiamaani, et minuga sel teemal räägitakse, mis saama hakkab. Teadmatus paneb kogu sihtasutuse meeskonna keerulisse olukorda," avaldas Pihelgas ise.