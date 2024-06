Järva vald teenis aktsiate müügist kena summa

Tammik ütles, et tal on hea meel, et vaatamata mõne opositsiooni poliitiku seisukohale nagu saaks vald Väätsa Prügila müügist ümmarguse 0 eurot, kujunes tegelikkus vastupidiseks. "Läbirääkimiste tulemusena leppisime Ragn Sells AS-ga kokku tehingusumma 875 000 eurot, mis on sama suurusjärk, millega müüsid oma aktsiad varasemalt Paide linn ja Türi vald," täpsustas ta.