Sajad Järvamaa põllumajandustootjad taotlevad toetusi

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul oli sel aastal taotlusperiood tavapärasest lühem, kuid taotlejate ja PRIA töötajate koostöös said taotlused sujuvalt esitatud. „Aitäh kõigile! Usume, et hea koostöö jätkub ka edaspidi. Taotluste läbivaatamise ja kontrollimise käigus tekib kindlasti ka täpsustavaid küsimusi ning oleme tänulikud, kui taotlejad vastavad neile võimalikult kiiresti. See on üheks aluseks, et jõuaksime ka toetuste määramisotsuste tegemiseni võimalikult varakult,“ lisab Trell.