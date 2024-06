Korteriühistute liit soovitab kodust lahkudes asjad üle kontrollida

"Tulemas on jaanipäeva-võidupüha pikk nädalavahetus ja puhkuste aeg, kui paljud pered linnast ära sõidavad. Oluline on aga kodu puhkuseks ette valmistada, et naastes ei ootaks ebameeldiv üllatus," ütles Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Enne puhkusele sõitu tuleks kontrollida, et uksed ja aknad, sealhulgas rõdu uks oleks korralikult suletud. Lisaks tasub hoolitseda, et elektriseadmed ja kodumasinad oleks välja lülitatud. Mingil juhul ei tohiks jätta lahkudes kodumasinaid tööle ega mobiiltelefoni laadijat vooluvõrku. Üle tuleks vaadata, et kõik kraanid oleks korralikult suletud ega ükski toru ei lekiks. Prügikastid tuleb tühjendada, koristada külmkapp nii, et sinna ei jääks toitu roiskuma. Ülejäägid saab näiteks sügavkülma panna.