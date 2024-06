Järvamaa autoostja tunneb uute maksude valguses ebakindlust

Amservi tegevjuhi Rene Vareki sõnul on ettevõtte fookuses kohanemine praeguse majandusolukorraga ja eesseisvate väljakutsetega seoses muutuva tegutsemise keskkonnaga. “Kõrged intressimäärad, inflatsioon ja planeeritav automaks on tarbijate seas tekitanud ebakindlust. Selles valguses on hea meel, et suutsime 2023. aastal kogu grupi vaates siiski müüdud sõidukite hulka kasvatada,” ütles ta.