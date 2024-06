Ema käsul Eestisse: Tai neiu veetis Ervita mõisas elamusrohke aasta

Kolme lapsega abielupaar on ajutised vanemad olnud kolmele noorele, neist viimane, 18aastane Tai neiu Missionary Areewong, sõpradele Min, on äsja lõpetanud Koeru keskkooli XI klassi. Kuu lõpus sõidab ta pärast 11 kuud väikeses Ervita külas elamist tagasi koju – 11 miljoni elanikuga Bangkokki.

Arhilahtid on üks kahest Järvamaa perest, kes on rahvusvahelise õpilasvahetusprogrammi YFU vastuvõttev pere. Nad on sellega seotud olnud juba üle kümne aasta. «Töötasin toona Koeru Koneskos, kui üks kolleeg tutvustas mulle programmi, et otsitakse vastuvõtvaid peresid,» meenutas Nina Arhilahti.