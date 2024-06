Nimelt saadeti mööda järve tagant looklevat Pärnu jõge üheksa haabjat suvepealinna poole pidulikult teele. Kui haabjasõidu entusiast Aivar Ruukel tegi Kärbes Jaagule ettepaneku, et see võiks veesõidukile sabas propelleri eest olla, ei jäänud Jaak sellega sugugi nõusse ja väitis, et tal pole vee kohal lendamise luba. Niisiis tuli olukord lahendada tavalisel moel: Jaak passitati haabjasse ikka istuvas asendis.