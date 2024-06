Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

Plastijäätmetest Neularis valmiv materjal on täielikult taaskasutatud materjalist ning kõik tooted on ka pärast kasutust uuesti taaskasutavad. Väljanägemiselt on tooted identsed puitmaterjaliga, kuid mitme eelisega puidu ees: materjal on hooldusvaba, ilmastikukindel, soojust isoleeriv, heli peegeldav ja parasiidivaba. Lisaks on materjalil pikem kasutusaeg kui puitmaterjalist valmistatud terrassilaudadel, hobuboksidel, latritel või müraseintel.

Tehase looja ja eestvedaja Ilo Rannu sõnul on Neulari tootmises patenteeritud tehnoloogia. «Plastijäätmed on üha suurenev jäätmeliik ja on oluline, et oskaksime nendega midagi peale hakata,» lausus­ ta. «Neular on näidanud, et ka komposiitsest plastist on võimalik toota ja toota Eestis! Neular teeb toiduplastist innovaatilisi ehitusmaterjale, millega säästame loodust ja keskkonda, vahetades välja praeguseid ehitusmaterjale.»