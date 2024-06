Järvalasi ülendati auastmetes

President Karis avaldas auastmetunnuseid üle andes veendumust, et ohvitseride senine pikaaegne teenistuskogemus kaitseväes ning teadmised riigikaitsest annavad neile jõu ja kindluse vastutuskoormat julgelt kanda ja olla sellega oma eelkäijate saavutatu ning oma alluvate imetluse vääriline.

Riigipea avaldas lootust, et ohvitserid moodustavad omavahelgi tarmuka ja abivalmis meeskonna. „Et näitate sellega, kuidas just läbi koostöö ja kaasahaaramise saab kõige paremini Eesti ees seisvaid julgeolekuväljakutseid lahendada. Ning et olete nõnda eeskujuks kõigile kaitseväe meestele ja naistele ning kogu Eesti rahvale,“ ütles president Karis.