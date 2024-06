Alates 11. juunist kuni on EKRE liikmeskond vähenenud vähemalt 518 inimese võrra. Kusjuures uue erakonna asutamiseks läheb vaja minimaalselt 500 inimest, võib ütelda, et EKREst on lahkunud erakonnajagu inimesi.

11. juunil toimunud EKRE koosolekul, kui hundipassi said neli liiget, kirjeldas erakonna esimees Martin Helme Otse Postimehest stuudios, et kuus tundi kestvas koosolekus sai selgeks, et "see seltskond oli juba ära otsustanud ja välja mõelnud, et kui neil ei õnnestu Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda üle võtta, siis neil on plaan B ja selleks on uue partei tegemine."