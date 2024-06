Järvamaa suplusveega võib rahule jääda

Terviseameti poolt võetud proovide kohaselt on suplusveega kõik hästi Eistvere järves, Järva-Jaani järves, Käravete järves ja Väinjärves. Juunis on terviseamet suplusveest proove võtnud aga Matsimäe Pühajärvest ja Paide tehisjärvest ja Tarbja järvest ning andnud hinnanguks „väga hea”. Samuti võeti juuni alguses proovid Türi tehisjärvest, mis sai hindeks „hea”.

Juunis avati Eestis ametlik suplushooaeg, mis kestab augusti lõpuni. Ametlik hooaeg avati supluskohtades, mis on hooldatud ja korrastatud, on tagatud ujujate ohutus, on olemas info veekvaliteedi ja valdaja kohta.