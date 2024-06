Kurva moega majake ärkas uuele elule majutuspaigana

Kes on vähegi mööda Eestit ringi liikunud, sellele on Puhu-Risti tuttav. Küllap on mõnegi tee mööda või läbi viinud Harju-Ristilt. Üsna äsja aga ilmus maanteemeetrite mõõtjate teadvusse veel üks Risti – see on Türi vallas asuv Oisu-Risti.