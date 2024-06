Tulevik on tume Järvamaal jääb Türi linna jagu inimesi vähemaks

Võrreldes eelmiste prognoosidega on nüüd prognoositav rahvaarv mõneti suurem. «Eelkõige selle pärast, et viimasel viiel aastal on sisseränne Eestisse, ka ilma sõjapõgeniketa, olnud oluliselt suurem kui väljaränne,» põhjendas­ Trasberg.

Prognoos eeldab, et sündimus taastub küll madalseisust, kuid jääb siiski märgatavalt alla taastetaseme, mis tähendab, et ühe naise kohta sünnib keskmiselt alla kahe lapse. Samuti jääb sündimus alla ka eelmiste prognooside hinnangutele.

FAKTE

Järva maakonna pindala on 2674 ruutkilomeetrit, mis teeb 6,2 protsenti Eesti pindalast. Pindala suuruse poolest on Järvamaa üheksas maakond.

Asustustihedus on 11,1 inimest ruutkilomeetri kohta, asetudes

Eesti hõredaimate sekka 11. kohale.

Viimasel loendushetkel, 31. detsembril 2021 elas Järvamaal 29 697 inimest, mis teeb 2,2 protsenti Eesti rahvastikust. Rahvaarvu poolest on Järvamaa kümnendal kohal.

Viimase kümne aasta jooksul 2011. aasta loendusest saadik on Järvamaa rahvaarv kahanenud 4,7 protsenti, kuid eelmise kümnendi kahanemine (2000–2011) oli 17,7 protsenti, seega on Järvamaa rahvastiku kadu käesoleval sajandil olnud rohkem kui 21 protsenti. Praeguseks on see pidurdunud ja Järvamaal on Eesti keskmisest rohkem lastega peresid.

Järvamaa elanikest 27 protsenti elab linnalises asustustüübis – need on Paide elanikud; 21 protsenti väikelinnalises asustustüübis – nende seas on enamik Türi elanikud; ülejäänud on maaelanikud. Asustuses on ülekaalus väikesed kuni saja elanikuga külad.

Järvamaa asub Eesti mandri keskel igati soodsas asendis, siin paikneb ka Eesti keskpunkt. Türi valiti enne teist maailmasõda keskse raadiosaatja kohaks just selle tõttu. Ometi pole Järvamaal kaugeltki keskne asend riigis olulisuse mõttes, soovida on jätnud transpordiühendus teiste piirkondadega.

Järvamaa elanikke iseloomustab võrdlemisi tugev Eesti-keskne identiteet. Haridustase on küll objektiivselt üsna kõrge: 22 protsenti maakonna vähemalt 15aastastest elanikest on kõrgharidusega, kuid siiski Eesti madalamaid.

Ka teaduste doktorite osa, 0,8 tuhande elaniku kohta, ja võõrkeelte oskuse tase on maakondade pingerea lõpus. Seevastu kutsehariduse omandanute poolest on Järvamaa 35,7 protsendiga tublil kolmandal kohal.

Allikas: «Eesti rahvastik. Loendamata loendatud», autor Ene-Margit Tiit