Piiumetsa silla ületus muutub mõneks päevaks keeruliseks

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi selgitas, et Piiumetsa sild on 1999. aastal valminud terastorusild. «Kuna terase korrosioonikaitse on ajaga kulunud, tuleb terastoru seest puhastada ja uuesti korrosioonikaitsega katta,» põhjendas ta remondi vajadust.