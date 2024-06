Kalastamine läheb kallimaks

Kalanduspoliitika osakonna juhataja Sigmar Suu ütles, et tasud jäävad ka edaspidi taskukohaseks ja seda kindla eesmärgiga populariseerida harrastuspüüki ning tagada kõigile Eesti elanikele ligipääs meie ühisele loodusvarale. "Ühe lihtkäsiõngega püük on jätkuvalt tasuta,“ märkis ta.

Harrastuspüük on väga populaarne vaba aja veetmise viis, mis lisaks looduses viibimisele ja vaimsele heaolule võib boonusena anda püüdja lauale värske toidupoolise. Selle juures tuleb püüdjatel arvestada, et kalad on Eesti loodusvara, mille kasutamiseks on enamikul juhtudest kohustus tasuda keskkonnatasu harrastuspüügiõiguse näol.