Laupäevase Järva Teataja tutvustus

Mõni kuu väldanud tööde tulemusel on Oisu-Risti nime kandev väike majutusasutus peaaegu valmis. See tähendab, et kolmest sinna plaanitud külaliskorterist kaks on juba valmis ka esimesi ööbijaid võõrustama. Peatselt on ööbimisvõimalus leitav ka booking.com ja airbnb.com platvormilt.