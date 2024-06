Juba kevadel saabuvad suvised tervitushelid pinina saatel- tervitajateks on sääsed. Sääsed on aktiivseimad hommikuti ning õhtuti. Võimalusi sääskede peletamiseks on üsna laialdaselt: vastav riietus, sääsetõrjevahend, suitsevad küünlad ja tahid ning ka looduslikud vahendid.