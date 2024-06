Türi opositsioon: Milleks meile purskkaev, kui see tuleb valla igapäevase toimimise arvelt?

Türi vallavolikogu liige ja valimisliidu Tulevikuvald Türi esindaja Sten Perillus sõnas, et Türi valla allasutused on teinud tublit tööd ning leidnud valla eelarve seisu parandamiseks oma eelarvest kokkuhoiukohti, kuid arusaamatuks jääb tema hinnangul vallavalitsuse tegevus: “Meie koolid, lasteaiad, kultuurimajad ja muud allasutused on pidanud leidma tuhandete eurode viisi kokkuhoiu kohti, kuid samal ajal toimub vallavalitsuse eestvedamisel purskkaevu ehitus, mis läheb Türi valla maksumaksjale maksma ligi 100 000 eurot. Selline rahakasutus pole meie hinnangul kuidagi õige!”