Prügilasse investeeritakse lähiaastail mitu miljonit

Ragn-Sells AS omandas täielikult AS-i Väätsa Prügila, ostes välja Järva valla vähemusosaluse. See tehing annab AS-ile Väätsa Prügila suurema vabaduse ellu viia tulevikku suunatud strateegilisi plaane, võimaldades Eesti turule tuua uudseid töötlemislahendusi, mis on juba Skandinaavia maades saamas standardiks.