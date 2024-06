LC Paide Bastion president Jüri Kaugerand ütles, et juba mullu sügisel sai koostööna kokku lepitud, et lõviklubi taotleb laagri korraldamiseks rahvusvahelist toetust ja kunstikool võtab enda kanda korraldamise. "Eesmärk oli teha kahepäevane, umbes sadat last kaasav väljasõiduga laager," täpsustas ta.