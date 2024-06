Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva Teataja käis teisipäeval Paide turul müüjatelt maasikahindu uurimas. Selgus, et maasikate aeg hakkab vaikselt läbi saama ja hinnad enam märgatavalt ei lange. Teisipäeva lõunaajal oli Paide turul palju inimesi, kellest enamik jälgis maasikate hindu ja ostis ka karbi koju kaasa. Esimesele letile olid ennast üles seadnud Madis Suits ja Aveli­ Valb, kes müüsid Tartumaalt pärit maasikaid. Suitsu sõnul on müük kestnud juba kolm nädalat ja hinnad on tublisti ka langenud. Teisipäeval oli turuhinnaks määratud kuus eurot kilogrammist.

* 1924. aastal pandi nurgakivi Türi gümnaasiumi hoonele, kus praegu on end sisse seadnud vallavalitsus ja raamatukogu. Seega saab valge maja tänavu sajaaastaseks, mille puhul võttis vallavalitsus kevadel plaani taastada maja ees asuv purskkaev. Mõte on ilus, ent valla rahakott on selleks liialt õhuke. Plaani vastu ajal, mil omavalitsuse rahaseis niigi keeruline, on ka vallavolikogu opositsiooni esindajad.