Reede öösel on enamasti selge ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel pärast keskööd lõuna- ja kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 13-19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal on üksikute hoovihmade ja äikese võimalus. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 28-33, rannikul kohati kuni 23 kraadi.