Tähelepanelikud paidekad on juba kindlasti märganud, et Paide Muusika - ja Teatrimaja parklas on mitmendat päeva palju veosõidukeid ning käib kärme ülesseadmine. Veosõidukite välimuse ning suuruse järgi võis arvata, et Paides on peagi võimalik nautida suurt adrenaliini kogust.