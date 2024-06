Riigikantselei uuendas üleriigilist riskipilti

Võrreldes eelmise hindamisega ei ole riskid uued, küll aga on mõnevõrra muutunud ohukeskkond. "Ennekõike on see tingitud Venemaa jätkuvast Ukraina-vastase sõjapidamise tähtsustamisest ja kasvavast agressiivsusest. Näeme, kuidas Venemaa eriteenistused korraldavad Euroopa ühiskondade turvatunde õõnestamiseks ning segaduse tekitamiseks hübriidsurvet," ütles riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori. "Vene Föderatsiooni eriteenistuste tegevusel pole niipea lõppu näha ja Eesti on selle ohuga toimetulemiseks valmis."