Kuumad ilmad muudavad teed pigiseks ning libedaks

„Palume kõikidel liiklejatel lähipäevadel liikluses olla tähelepanelikud ning keskendunud. Selleks, et me jõuaksime turvaliselt sihtkohta, on oluline igaühe panus,“ ütles Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. „Ärme tegele roolis olles kõrvaliste asjadega ning jalgsi liigeldes veendugem, et autojuhid meid märkavad. Märgates ohtlikult pigiseid teelõike või muid liiklusohutust mõjutavaid tegureid, andke sellest palun teada telefonil 1247.“