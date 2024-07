Türi tüminaid kajastav raamat ootab taas toetust

Ka Järva Teataja kirjutas raamatust paar kuud tagasi uudise. Nimelt selgus märtsis, et raamatu „Türi tüminad” etteostukampaania ei läinud edukalt ning ka kultuurkapitalilt saadud 500 euro suurune toetus tuli trükise koostaja, Kalle Gastoni sõnul tagasi maksta.

Nüüdseks on selge, et raamat on juuli keskel siiski ilmumas ning taas saavad kõik türilased selle trükikulusid aidata katta.