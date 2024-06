Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval on Paides esimest korda suur toidutänava festival. 200 meetri pikkusele tänavalõigule on tulemas poolsada söögi- ja joogipakkujat. Festivalil on esindatud ka rahvusköögid, sealhulgas Itaalia, Ukraina, Läti, Leedu, Armeenia, Türgi ja Gruusia toidud. Pakutakse grilltoite, jäätist, sušit, takosid, burgereid ja šašlõkki. Tulemas on burgerisöömise võistlus, muusikat mängivad diskorid, tegutseb lasteala.

* Säreverre võib tulla hariduskeskus. Haridus- ja teadusministeeriumil küpseb plaan, mille järgi võiksid piirkondades, kus asuvad kahaneva õpilaste arvuga väikegümnaasiumid, pärast põhikooli nii gümnaasiumi- kui ka kutseõpet anda hariduskeskused. Asekantsler Henry Kattago selgitas ERRile, et riigi eesmärk pole kokkuhoid, vaid see, et head haridust oleks võimalik saada kõikjal üle Eesti. «Hariduskeskuse rakendamine võiks esmajärjekorras tulla Räpinas, Säreveres, Olustveres, Hiiumaal ja Ida-Virumaal /.../, kus gümnaasiumiharidus ja kutseõpe oleksid ühe mütsi all ja ligipääsetavad piirkonna põhikoolinoortele,» lausus ta.

* Juuli keskel saab läbi leping Paide muusika- ja teatrimaja (PAMT) praeguse kohvikupidajaga, mis tähendab, et asutusel tuleb leida sinna uus ettevõtja. Jaama kohviku osaühingu juht Priit Põder sõnas, et oleks valmis teatrikohviku tegevust jätkama.

* Teisipäeval algas romusõidukite kogumise kampaania, mille kestel saab pikalt seisnud, osaliselt lammutatud ja kehvas seisus sõidukid ära anda tasuta. Kahe aasta pärast tuleb hakata selliste sõidukite eest maksma mootorsõidukimaksu.

* Neli aastat tagasi lõid Paide noormehed Andrus Nööp, Artur Särev, Lauri Such ja Margo Kütt alternatiivrokkansambli Exanity, kes tuli kohe lagedale oma esimese singliga «Me and U». Muusikasõpradele oli see ütlemata hea uudis – midagi uut, värsket ja omanäolist. Neli aastat pärast singli ilmumist on ansambel jätkanud veelgi võimsamalt ja ilmutas hiljuti debüütalbumi «Say My Name». Albumilt leiab 11 laulu, mida ansambel tutvustas suuremale publikule esimest korda Kapa festivalil.

* Kevadel tõi erapakiautomaatidega tegelev Picapac turule uued, kaheksalahtrilised kogukonna pakiautomaadid, mis viimase kolme kuu jooksul on jõudnud mitmesse Eesti paika, ka Järvamaale.