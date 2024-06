Sul seisab õuel romu? Anna see tasuta ära!

«Liiklusregistris on ligi 300 000 peatatud kandega sõidukit, mille olemasolu on teadmata. Selliste sõidukite registrist lõplikuks kustutamiseks kestab üleminekuaeg kaks aastat. Romukampaania on hea võimalus lasta veel füüsiliselt olemas olevad romusõidukid korrektselt jäätmekäitleja juures lammutada ja registrist tasuta kustutada, et vältida tulevasi kulusid ja bürokraatiat,» lausus kliimaminister Kristen Michal.