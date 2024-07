Kirikus tuleb kultuuriloopäev

Nimelt puhkavad Järva-Peetri kirikuaias Gustav Heinrich Beermann ja tema poeg Christoph Beermann. Mõlemad mehed on tihedalt seotud meie rahvuslipu sünnilooga. Koolmeistrit ja kirikute ehitajast isa Gustavit on peetud üheks rahvuslipu värvide ning tähenduse andjaks. Poeg Christoph hoidis 1884. aastal EÜS-i vanamehena lipu õnnistamisel oma kätel meie riigi tulevast trikoloori ja oli esimene lipuhoidja. Viimase sünnist möödub juulis 160 aastast.

Huvitav on siia lisada põnev fakt, et Beermannide hauaplatsi kõrval puhkab pastor Gustav Felix Rinne. Rinne eestvedamisel alustas 1861. aastal tegevust Reigi koor ning ta andis välja kolm eestikeelset lauluõpikut koorilauljatele. Gustav Felix Rinne on laulu “Oh Hiomaa, sa merre saar” sõnade autor. Selle laulu sõnad lõi ta helilooja Friedrich Paciuse viisile. Samale meloodiale kirjutas sõnad ka Johann Voldemar Jannsen, kelle laulust "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" sai Eesti hümn. Need väärikad nimed ja olulised tähtpäevad väärivad meenutamist ning sellega seoses antud üritus Järva valla kirikute päevade raames Järva-Peetris aset leiab.