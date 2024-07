Tasub teada, et sõiduki esistangel on kriipimisjäljed, juhiistme kate on katkine, kapotil värvikahjustus ja kerel erinevates kohtades roostekahjustused. Sõiduki kõrvalistuja poolne tagumine nurk on deformeerunud, kindalaeka kinnitused katki ja sõiduki keres on kaks auku. Sõidukil on üks võti.