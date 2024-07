Järvalased võtavad ette Rally Estonia

Neljaveoliste Rally3 autode klassis ERC3 on starti tulemas kaheksa võistluspaari, kelle hulgas ka ERC3 klassi liidrid Igor Widłak / Michał Marczewski (Ford Fiesta Rally3). Koduteedel on poolakatele ja teistele ERC3 klassi võistlejatele kõva konkurentsi pakkumas MM-arvestuses Junior WRC klassi juhtivad paidekad Romet Jürgenson / Siim Oja (Ford Fiesta Rally3).

„Rally Estonia on väga hea võimalus enne järgmist Junior WRC etappi Soomes saada uuesti kiire sõidu rütmi ja sõita kiiretel teedel. Samamoodi on see kindlasti väga hea võimalus, kus enda kiirust teiste konkurentide vastu mõõta. Euroopa tasemel käib väga kiireid võistlejaid sõitmas, kes teevad ka MM-il kaasa. Arvestades ka Eesti sõitjaid, kes võistlema tulevad, siis saab olema väga kõva võistlus ja gaas peab olema põhjas algusest peale, et see klassivõit koju jätta, mida ma kindlasti püüdma lähen,“ sõnas Junior WRC klassi liider Romet Jürgenson Delfi Rally Estonia eel.