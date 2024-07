Linnameeskond sai täiendust Serbiast

Milan Delevic: „Minu esmamuljed klubist ja meeskonnast on väga positiivsed. Treenime suurepärastes tingimustes, personal on äärmiselt professionaalne ning kõik on teinud minu sisseelamise väga mugavaks ja lihtsaks. Olen põnevil alustamaks uut peatükki oma karjääris ning usun, et see saab olema edukas teekond Paidega!”