Ettevõtlikud noored avasid suvebaari

Hakkamist täis Järvamaa noored Anders Mait Alberg, Kirke Kägo, Kaarel Savi ja Dimon Tikerbär tundsid pikalt vajadust anda oma panus Järvamaa vaba aja veetmise võimalustesse. Noored nägid, et üks probleem on just hilisemad õhtutunnid, seega otsustasid nad tabada kaht kärbest ühe hoobiga ja asutasid baari, kus saab nautida hiliseid suveõhtuid.