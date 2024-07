Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäev oli Paide ühel peatänaval – Pärnu tänaval erakordselt rahvarikas. Tõsi, autosid nagu argipäeviti paarisaja meetri pikkusel tänavalõigul näha polnud, vaid see oli päeva jagu jalakäijate päralt. Tegemist polnud aga järjekordse avatud linnaruumi projektiga, mis keskväljakult edasi kolinud, vaid maakonnakeskusse jõudis esimest korda Suur toidutänav.

* Hakkamist täis Järvamaa noored Anders Mait Alberg, Kirke Kägo, Kaarel Savi ja Dimon Tikerbär tundsid pikalt vajadust anda oma panus Järvamaa vaba aja veetmise võimalustesse. Noored nägid, et üks probleem on just hilisemad õhtutunnid, seega otsustasid nad tabada kaht kärbest ühe hoobiga ja asutasid baari, kus saab nautida hiliseid suveõhtuid.