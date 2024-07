Kristi on õppinud kaubandust ning tal on bakalaureuse kraad äri- ja avalike suhete juhtimises. Suurim töökogemus, sh inimeste juhtimises, on tal kaubandusalane, kuid viimased aastad töötas Kristi Oisu raamatukogus. Kõigis varasemates ametites on olnud vajalik hea suhtlus- ja kontakiloomise oskus, mis on ka praeguses ametis väga oluline.