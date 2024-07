Rally Estoniale registreerus Eesti ja Läti meistrivõistluste arvestuses 81 võistluspaari

Ainult Eesti ja Läti meistrivõistluste arvestuses võistlevad autod kannavad numbreid alates 100 ja just numbri all 100 saavad rajale maailmameistrid Ott Tänak / Martin Järveoja, kes võistlevad koduteedel EMV1 klassis Hyundai i20 N Rally1 autoga. EMV1 arvestuses on veel starti tulemas ka kaks Proto autodel võistlevat võistluspaari.

EMV2 klassis on võistlusele registreerunud seitse võistluspaari eesotsas möödunud nädalavahetusel Poola MM-rallil WRC2 klassis poodiumil lõpetanud Robert Virvesega, kelle Škoda Fabia RS Rally2 kõrvalistmel istub sel korral Craig Drew. Nii Euroopa (ERC), kui ka Eesti meistrivõistluste arvestuses on Lisaks Virves / Drewle veel startimas Georg Linnamäe / James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2), Gregor Jeets / Timo Taniel (Toyota GR Yaris Rally2) ja Kaspar Kasari / Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2). Numbri all 101 saab stardi EMV2 klassi hooaja punktiliider Priit Koik, kelle Škoda Fabia Evo Rally2 kõrvalistmel võtab sel korral koha sisse Ken Järveoja.