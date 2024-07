Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Arvamusfestival avaldas oma kodulehel mahuka programmi, milles on üle 200 ühiskonda puudutavat arutelu. 9. ja 10. augustil peetav festival toob Paide Vallimäele kokku mitmete valdkondade eksperdid. Tänavu saavad oma aruteluala ka taskuhäälingu tegijad ja lapsed. Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammisti sõnul on avaldatud kava justkui ühiskonna peegel. «Programmi pääsenud arutelud näitavad hästi seda, mis on eestlaste mõtetes ja südames. Just nendel teemadel saabki arvamusfestivalil arutleda,» lausus ta.