Kalle Grünthal esitas 3. juunil riigikogule karistusseadustikku täiendamise eelnõu, mis nägi ette kriminaalvastutuse ministri poolt riigikogus arupärimisele vastamisel või infotunnis või eelnõu menetlemisel teadvalt valeütluse andmise eest, kui küsija on teda eelnevalt hoiatanud, et sellise tegevuse eest on ette nähtud karistus. Eelnõu nägi karistusena ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.