PILDID SPORDIPEOLT Vaata, kes kogunesid Paidesse õhtusele kontserdile ja kohvikurallile

Kell 19.00 Paide linnastaadionil alanud kohtumist alustas paremini külalisvõistkond, kelle ründaja Landry Kabore tekitas mitmel puhul vasakul äärel ohtlikke momente. Kui tema olukordadest väravat ei sündinud, siis 22. minutil viis Transi juhtima Zakaria Beglarishvili, kes röövis keskväljal palli Oskar Hõimult ning saatis selle 30 meetrilt Paide värava ristnurka. Ilusa sooritusega sai Beglarishvili kirja hooaja neljanda tabamuse. Trans suurendas esimese poolaja lõpus eduseisu, kui 40. minutil oli täpne Taaniel Usta, kes suunas mõnelt meetrilt väravasse Sergo Kukhianidze madala ja terava värava ette tulnud söödu. Ka Ustale oli see tänavuse hooaja neljas värav. Paide esimese poolaja silmapaistvaim mees oli Robi Saarma, kuid tema löögid läksid kas raamist mööda või tõrjus Aleksei Matrossov.

Koduvõistkond leidis teiseks kolmveerandtunniks uue hingamise ning 57. minutil oli Paide kaotusseis minimaalne. Saarma tsenderdas karistuslöögi vasakult äärelt Transi karistusalasse, mille Predrag Medic suunas piirilinlaste väravasse. 70. minutil oli lähedal Paide viigivärav, kuid Henrik Ojamaa löögile jäi ette German Šlein, kelle jalapuute tõttu läks pall napilt väravast mööda. Seitse minutit hiljem mängisid omavahel hästi kokku Patrik Kristal ja Saarma, kuid viimase löök Transi karistusalast läks üle värava. Paide sai 81. minutil siiski viigivärava kätte, kui Medic pikendas Saarma nurgalöögi tagumise posti suunas, kust Hindrek Ojamaa koksas mänguvahendi peaga paarilt meetrilt võrku. Teisel üleminutil oli Saarma lähedal, et kolm punkti Paidele võita, kuid tema jooks vasakult äärelt lõppes posti tabamisega.

2:2 tulemusega sai Paide tabelisse hooaja teise ning Trans neljanda viigi. Paide on 32 punktiga neljandal kohal, Trans hoiab 19 punktiga seitsmendat kohta.

Paide Linnameeskonna peatreener Ivan Stojkovic 2:2 viigi järel: „Arvestades seda, kuidas esimene poolaeg läks, siis saame olla õnnelikud, et tulime sellest välja. Aga ma arvan, et see on õiglane tulemus, sest nad olid esimesel poolajal palju paremad, vaheajal muutsime palju asju ja minu arvates olime meie teisel poolajal palju parem meeskond."

Paide Linnameeskonna ründaja Robi Saarma mängu järel: „Arvan, et peale 0:2 kaotusseisu oli väga piinlik olla. Kodupubliku ees 0:2 Narva Transi vastu kaotusseisus olla ei ole väga hea tunne. Arvan, et mängijad said aru, et see ei ole Paide standard."

JK Narva Transi esimese värava autor Zakaria Beglarishvili viigipunktist: „Ma ei ole rahul. Minu arvates oleksime pidanud võitma - meil oli nii palju võimalusi mäng esimese poolajaga juba ära lõpetada."

JK Narva Transi peatreener Miguel Moreira mängu pöördehetkest: „Tegime esimese värava olukorras vea, lasime nad mängu tagasi. Olen kõigele vaatamata uhke meeskonna pingutuse üle."