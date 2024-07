Legendaarne pubi on uues kuues tagasi

Kuigi pubi kohal on kaks aastat rippunud küsimärke ja osa järvalasi juba arvas, et maja jääbki suletuks, siis tegelikult on ligi pool aastat käinud tihe töö selle nimel, et Janune Kägu saaks uue hingamise. «Gert Pottmann (Ants Pottmanni poeg – toim) on minu hea sõber, kellega koos käisime Gaia akadeemias. Läksid aastad ning Gert ja tema abikaasa Tiia vahel küsisid, kas meil on ideid, mida majaga teha,» meenutas Jaana Nõu.