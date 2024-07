Hästi käituvad kutsudki pääsevad muuseumi

Ehkki pole teaduslikult kinnitatud, kas muuseumis käimine mõjub koertele sama hästi kui inimestele, siis on see suurepärane võimalus sel suvel oma neljajalgse sõbraga kvaliteetselt aega veeta.

Kui tihti kiputakse arvama, et muuseumi passib minna näiteks sügistalvisel ajal või vihmasel suvel, siis tegelikult näitavad Eesti muuseumide külastajate arvud, et ei aastaaeg ega ilma mängi mingit rolli. Tänavu suvest alates võivad need arvud veelgi suureneda, sest paljud mäluasutused lubavad nüüd uksest sisse ka neljajalgsed külastajad.